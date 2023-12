Collaborazione tra Avis e Donegani, gli studenti donano sangue

CROTONE - Prosegue, con obiettivi sempre più ambiziosi la collaborazione fra Avis (Associazione volontari italiani del sangue) e l'istituto tecnico industriale 'Guido Donegani' dove il 13 dicembre 2023, si è svolta la seconda giornata di donazione del sangue. Un’ esperienza unica durante la quale gli alunni hanno sperimentato e messo in pratica l’importanza di un piccolo gesto dal grande valore solidale. Studenti e professori, con un alto grado di sensibilità ed entusiasti di poter donare, si sono dimostrati veri campioni di solidarietà, oltre 30 i ragazzi prenotati, 21 le sacche raccolte e 15 tipizzazioni per la donazione del midollo osseo. Alcuni si sono approcciati con entusiasmo, altri quasi con sfacciataggine, altri ancora con timore, mentre molti hanno dichiarato apertamente di aver paura dell’ago, ma diversi di loro hanno vinto questa paura e dopo la donazione si sono detti felici di esserci riusciti; molto rammarico nei volti di chi voleva donare e per qualche motivo non lo ha potuto fare

Non è stata solo una semplice iniziativa di donazione, ma una tappa del Pcto stipulato con l’Avis che rientra nei percorsi per le competenze e l’orientamento attivati dall’istituto. Il progetto è iniziato, il 29/11/2023, con un primo seminario laboratoriale dal titolo “Disagio Giovanile: sotto la superficie”, relatrici Katiuscia Lupia e Federica Sarcomanno, nel quale la presidente comunale Avis, Ermelinda Gaetano, e il presidente regionale, Franco Rizzuti, hanno posto l’attenzione sull’importanza del dono e di quanto sia importante e gratificante compiere un gesto che al donatore non costa sacrificio, ma che salva delle vite

Il presidente Ermelinda Rita Gaetano ha ringraziato "la dirigente scolastica, Laura Laurendi, per l’opportunità e la fiducia concessa, le docenti Cristina Adamo e Serafina Vrenna, per la collaborazione fornita in tutte le fasi dell’organizzazione, l’equipe medica, il nostro impiegato amministrativo Giulio Ciambrone, i ragazzi del servizio civile di Avis provinciale (Maria Lazzaro) e di Avis comunale di Crotone (Luigi Oppedisano), il socio Carluccio Remo. Il grazie più grande va a tutti gli studenti, professori e i membri della scuola che hanno donato, anche a coloro che non hanno potuto donare e a tutti coloro che hanno reso possibile questo piccolo grande dono".