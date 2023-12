Crotone cerca la sua maschera ufficiale di carnevale: indetto concorso di idee

CROTONE - Il Comune di Crotone cerca idee per creare una maschera carnevalesca che rappresenti la città come accade per Pulcinella a Napoli, Colombina a Venezia o Balanzone a Bologna. Su proposta dell’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, la Giunta Comunale ha approvato l’indizione di un concorso di idee che, mediante un processo partecipato e aperto a tutti, porti alla creazione di una maschera carnevalesca ufficiale della città di Crotone.

"L'intenzione - ha detto Corigliano - è coinvolgere enti, scuole, associazioni invitando ad una riflessione metodologica sul significato e le origini della maschera che porti alla creazione condivisa della maschera carnevalesca ufficiale della città". Nella delibera vengono già individuati alcuni elementi per arrivare alla scelta della maschera che dovrà racchiudere un significato filosofico/scientifico (si pensi a Pitagora, Democede e Alcmeone), antropologico e illustrare un percorso inclusivo, democratico e sociale, ma dovrà anche prendere spunto dai miti e dalle storie della cultura classica (Faillo, Milone), dalle arti e dai mestieri e dai sapori della nostra terra.