Un ricordo di Pino Mano, l'operaio comunista con la grande passione per il presepe

Lo scorso tre dicembre, prima domenica d'Avvento, è morto all'età di 84 anni Pino Mano. Un tempo era consuetudine, durante il tempo d'Avvento, preparare i presepi ed era un andare e venire per i ragazzi del centro storico di Crotone alla ricerca dell'occorrente per allestirli nelle proprie modeste case. Pino era uno di questi ragazzi. Il presepe l'appassionava. Vicino a casa sua, alla “Niva Vecchia”, c'era un falegname povero che in uno stanzone al piano terra, che era la falegnameria ma anche l'abitazione, allestiva un grande presepe, incastonando qualche letto dei numerosi figli sotto la struttura che man mano si trasformava in un paese in miniatura.