Domenica 17 anche Occhiuto all'abbattimento dell'ecomostro di Torre Melissa

MELISSA - Ci sarà anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ad assistere domenica 17 dicembre, tra le 10 e le 12, all'abbattimento del palazzo Mangeruca a Torre Melissa. L'immobile, confiscato alla criminalità organizzato, verrà abbattuto e fatto implodere - con la tecnica della distruzione controllata, attraverso la contemporanea esplosione di 400 chili di dinamite in microcariche. Ad eseguire la demolizione sarà la ditta Lavori Stradali che ha vinto l'appalto. Si tratta di un palazzo di 6 piani per 6.000 mq complessivi che ospitava un mobilificio lungo la statale 106. L'immobile venne sequestrato nel 2007 a Costantino Mangeruca, ritenuto vicino alla cosca Farao Marincola, nell’ambito dell’operazione Piazza Pulita e definitivamente confiscato nel 2012. Il Comune di Melissa, dopo diversi anni è riuscito ad ottenerne la concessione dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati per poter utilizzare il finanziamento di 700 mila euro concesso dalla Regione Calabria per demolire l’ecomostro e realizzarvi un’area camper da 35 posti.

Il tratto di Strada Statale 106 interessato dalla presenza dell’immobile sarà chiuso. È stata individuata una zona rossa entro la quale sarà interdetta ogni presenza umana per tutta la durata delle operazioni e una arancione, dove sosteranno gli addetti ai lavori. Per evitare, inoltre, che i detriti dell’imponente immobile possano danneggiare l’urbanistica e l’ambiente circostante, così come anche una struttura commerciale che sorge in prossimità del manufatto, è stato previsto l’impiego di muri d’acqua e di barriere infrangibili che impediranno la dispersione delle polveri. Una volta completata la demolizione, la strada sarà riaperta al traffico previa pulizia del manto stradale.

L’abbattimento dell’ecomostro di Torre Melissa, è scritto in una nota, "nasce da una precisa volontà della Giunta della Regione Calabria, presieduta da Roberto Occhiuto, che il 15 maggio 2022 aveva approvato, su proposta dell’allora assessore al Turismo, Fausto Orsomarso, una delibera che stanziava 700mila euro per la distruzione di Palazzo Mangeruca e la successiva realizzazione di un’area camper".