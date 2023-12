Spettacolo di beneficenza al teatro Apollo della scuola Educational dance

CROTONE - Martedì 19 dicembre alle 20.30 presso il teatro Apollo di Crotone si terrà una serata di spettacolo e beneficenza con protagonista la Scuola di Danza Educational Dance di Crotone. L’incasso della serata sarà devoluto all’associazione Cooperativa Noemi - Centro Antiviolenza Udite Agar. Durante lo spettacolo si esibiranno le allieve della scuola di danza Educational Dance, diretta dalla Maestra Emilia Calabretta. Non mancheranno attori e cantanti ospiti della serata.

"Nell’imminenza delle festività - dice ma maestra Calabretta - si accende così una luce ad indicare la via verso un futuro di speranza. È il momento in cui, davanti all'albero di Natale, ci si scambia un dono. Questo piccolo gesto può significare molte cose ma soprattutto un sostegno a chi aiuta donne e famiglie che lottano quotidianamente contro la violenza". Per l’acquisto dei biglietti ci si potrà rivolgere direttamente presso la Scuola di Danza Educational Dance in via Nicoletta presso parco commerciale Il Granaio.