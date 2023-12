Discarica di Giammiglione, no definitivo della conferenza dei servizi

CROTONE - Un coro di no istituzionali ha definitivamente bocciato in conferenza dei servizi il progetto di realizzare la discarica per rifiuti pericolosi e non del gruppo Maio in località Giammiglione tra Crotone e Scandale. I no sono arrivati da tutti gli enti presenti: primi tra tutti Regione Calabria, Provincia di Crotone e Comune di Crotone. Per il Comune alla conferenza erano presenti il sindaco Voce, l'assessore all’Ambiente Angela Maria De Renzo, e i tecnici del settore ambiente Danilo Pace Sara Balduino.

"Dopo un lungo procedimento, durato 14 anni - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - si è scongiurato il pericolo dell'ennesimo aggravamento dello stato ambientale della nostra città. Si accoglie quindi favorevolmente il rigetto definitivo dell'ennesimo progetto di discarica proposto in quell’area. L'amministrazione Voce, che si è sempre opposta fin dalle prime battute non può che dirsi lieta per l'esito della conferenza".