Sbarcate a Crotone 78 persone soccorse in alto mare da mercantile liberiano

CROTONE - Sono 78 le persone che sono state soccorse e fatte sbarcare al porto di Crotone in un intervento iniziato nella serata di giovedì e reso molto complesso dalle condizioni meteo marine. Le 78 persone, gran parte delle quali provenienti dall'Afghanistan, erano a bordo di una barca a vela che stava navigando con difficoltà per il mare agitato. A circa 56 miglia da Roccella Ionica in loro soccorso è andato il mercantile Cs Cihan – nave battente bandiera liberiana che si trovava in zona - il cui equipaggio, nonostante le difficili condizioni del mare, è riuscito a trasbordare tutti gli occupanti della barca a vela. Il mercantile, che era partito da Livorno ed è diretto a Smirne in Turchia, è stato fatto dirigere dalle autorità italiane verso Crotone dove, in rada in condizioni di sicurezza, è avvenuto un nuovo trasbordo sulla motovedetta della Guardia costiera Cp305. Al porto di Crotone i migranti sono sbarcati poco dopo le 8 del mattino: tra loro anche 25 uomini, 20 donne e 22 minori tutti afgani; 8 persone, tra cui anche una donna, provengono dall'Iran e tre uomini dall'Iraq.

Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone con la supervisione dell'Ufficio immigrazione della Questura. I sanitari dell''Ufficio vulnerabilità dell'Asp di Crotone non hanno riscontrato particolari problemi di salute e le 78 persone sono state trasferite dalla Croce rossa Italiana al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove proseguiranno le attività di identificazione.