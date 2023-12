Kickboxing, accolta la proposta dell'assessore Bossi: encomio solenne a Fabrizio Ruggiero

L’encomio solenne è un riconoscimento previsto dal Regolamento comunale per la concessione della cittadinanza pnoraria e delle civiche benemerenze. Viene concesso a coloro, cittadini italiani e/o stranieri, per il loro "apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel campo del lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nello sport, nell’assistenza ai bisognosi, nella gestione politica e amministrativa di istituzioni pubbliche e private nonché per l’esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Crotone". Il conferimento avrà luogo nel corso di una cerimonia ufficiale nella Sala consiliare del Municipio.