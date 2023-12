Centosedici bombole gpl in rivendita abusiva: sequestro e denuncia

CIRO' - I carabinieri della Compagnia hanno sequestrato centosedici bombole per GPL, di cui trentacinque piene, e pronte all’uso. Il provvedimento è stato eseguito in quanto il proprietario dell'esercizio commerciale non aveva alcun titolo autorizzativo, e soprattutto, mancava ogni requisito di sicurezza. Il sequestro è l’esito di uno dei servizi di prevenzione svolti nel periodo pre natalizio dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, che, nei giorni scorsi, a Cirò, hanno effettuato un controllo presso un locale esercizio commerciale. Tempestiva e imprescindibile è stata la collaborazione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone, intervenuti sul posto. Quanto rinvenuto è stato posto in sequestro, e il titolare dell’esercizio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone.