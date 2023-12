Fili Meridiani accolta dall'Ambasciatrice del Kosovo a Roma

L'obiettivo dell'incontro era promuovere iniziative di cooperazione tra l'Arberia e il Kosovo, con particolare attenzione alle attività che Fili Meridiani conduce sul territorio, per la tutela della lingua, della cultura, dell’identità arbëreshe. Durante la riunione, è emersa un'entusiasmante prospettiva di collaborazione, fondata su valori condivisi e obiettivi comuni. Ettore Bonanno e Luana Leo di Fili Meridiani hanno discusso con l'Ambasciatrice del Kosovo sulle molteplici opportunità di cooperazione tra le due regioni, esplorando vie di sviluppo economico, culturale e sociale. Tra i punti salienti dell'incontro, è stata affrontata l'organizzazione di eventi e iniziative congiunte tra Kosovo, Roma e l'Arberia crotonese. Queste iniziative mirano a rafforzare i legami tra le comunità, promuovere la comprensione reciproca e favorire lo sviluppo. Ettore Bonanno di Fili Meridiani ha sottolineato l'importanza di costruire ponti tra le culture e di promuovere la collaborazione transfrontaliera. "La sinergia tra l'Arberia, il Kosovo e l’Albania, anche con la diaspora arbëreshe, albanese e kosovara nel mondo, rappresenta un'opportunità straordinaria per favorire lo scambio di conoscenze e risorse, creando un ambiente propizio per la crescita reciproca e può essere una grandiosa e nuova opportunità di rinascita e rilancio delle comunità arbëreshe che soffrono drammaticamente lo spopolamento e vivono spesso in condizioni di depressione sociale e povertà culturale” ha dichiarato Bonanno.