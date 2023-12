Pallanuoto serie A2, l'Auditore 'affonda' anche il Latina e comanda la classifica in beata solitudine

Missione compiuta. Con personalità e ferocia, come sempre quando la Rari Nantes scende in acqua, caratteristiche che hanno spinto i crotonesi a ‘saccheggiare’ il fortino del Latina, con un 8-9 finale che testimonia l’equilibrio e l’incertezza che hanno caratterizzato l’incontro, con i pitagorici che hanno messo la freccia nel momento clou dopo un blackout iniziale e il successivo rimontone. A conferma di una straordinaria capacità di adattarsi ad ogni situazione e difficoltà. E la classifica consegna altri tre punti che portano l’Auditore a quota 16, sempre in attesa della prosecuzione della partita contro la Canottieri Napoli. Cinque vittorie, un pareggio nelle sei partite ‘completate’, un bottino di assoluto livello che vale il primato e la consacrazione a squadra rivelazione della stagione.

La partenza del ‘sette’ di Arcuri è stranamente abulica. Latina si porta avanti per 3-0, ma la reazione dei crotonesi è veemente e riporta le cose in perfetto equilibrio. La partita prosegue sulla linea sottilissima di un equilibrio che l’Auditore riesce a spezzare grazie alla personalità e caratura dei campioni, impreziosita dall’identità di un collettivo che ancora una volta un risultato di grande importanza. Con il contributo fondamentale di Giacoppo, autentico leader e trascinatore, oltre che realizzatore con 5 reti all’attivo. Una prova sontuosa che ha trovato il supporto dei compagni, tutti sul pezzo e protagonisti del blitz laziale. Dal valore ‘economico’ della classifica assoluti, visto che a rendere perfetto il weekend è stato anche il pareggio della Vela Ancona contro l’Olympic, risultato che spedisce i crotonesi al comando in solitario, con due punti di vantaggio e una partita ancora in stand by. Insomma, un congedo da applausi per un 2023 strabiliante, e l’intenzione con la ripresa del torneo nel nuovo anno è quella di proseguire sulla stessa strada tracciata.

Centro Nuoto Latina 8

Rari Nantes Auditore 9

(3-1, 1-3, 2-4, 2-1)

Centro Nuoto Latina: Candidi, Vulcano, De Bonis, Tonon, Tarquini 1, Caponero 1, Giugliano, Bareal, Ambrosini 3, Lucci 1, Baraldi, Botto, Giannotti, Salipante 1. Tpv.: Perillo.

Rari Nantes Auditore: Ruggiero, Chiodo 1, Abela, Zovko, Candigliota, Tkac 1, Giacoppo 5, Spadafora 1, Lapenna, Privitera, Orlando, Caliogna, Palermo. Tpv.: Arcuri.

Arbitri: Bonavita e Rovandi.