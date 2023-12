Torre Melissa, abbattuto il simbolo del potere della ndrangheta

TORRE MELISSA - È venuto giù in pochi secondi il palazzo Mangeruca. 400 chili di esplosivo distribuito in migliaia di microcariche hanno cancellato il simbolo del potere mafioso in Calabria. L'immobile di sei piani adibito a mobilificio, infatti, venne sequestrato alla ndrangheta nel 2007 nel corso dell' operazione Piazza Pulita condotta dai carabinieri con il coordinamento dell' allora sostituto procuratore della Dda, Pierpaolo Bruni (oggi procuratore di Santa Maria Capua a Vetere). Nel 2012 ci fu la confisca definitiva ma da allora era rimasto inutilizzato nel patrimonio dell' agenzia dei beni confiscati. Nel 2022 grazie alla sinergia tra Regione Calabria e Comune di Melissa è stato deciso di abbatterlo e realizzare al suo posto un' area camper da 35 posti. Il progetto del comune è stato finanziato con 700 mila euro dalla Regione. La demolizione è stata realizzata dall' azienda Lavori Stradali di Crotone che ha utilizzato microcariche per fare implodere l'edificio. La demolizione è avvenuta alla presenza del ministro per i rapporti col parlamento, Luca Ciriani, del viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto, del presidente della regione Roberto Occhiuto e del generale Teo Luzi comandante generale dell'arma.

"Oggi la Calabria distrugge ciò che la 'ndrangheta ha costruito abusivamente, di una Calabria che grazie alla sinergia tra i più livelli istituzionali distrugge la ndrangheta"- ha detto Roberto Occhiuto- Qui hanno svolto il lavoro straordinario tutte le istituzioni coinvolte. Un lavoro che dimostra che lo Stato in Calabria è più forte della 'ndrangheta, più forte della prepotenza dei poteri criminali. E' bello abbattere un immobile costruito dalla ndrangheta ed anche abusivo. Gli immobili della 'ndrangheta vanno rivalutati quando si può fare. Quando invece sono costruiti abusivamente, come tutti gli abusi edilizi, vanno abbattuti. La Regione ha finanziato questo abbattimento per creare un' area camper e finanzierà tutti gli abbattimenti degli immobili confiscati alla criminalità organizzata per rivalutare le aree".