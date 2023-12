Serie C, tris del Crotone a Monopoli: dieci risultati utili consecutivi e altro passo avanti in classifica

Bello, spietato, vincente e continuo. Gli aggettivi si sprecano, e la ‘decima’ tappa senza macchia consegna una versione ai confini della perfezione per un Crotone che sbanca Monopoli con un margine extralarge, impreziosito da un nuovo ‘clean sheet’ e l’ulteriore testimonianza di una crescita esponenziale, che continua ad aggiungere tasselli preziosi e significativi. Il blitz in Puglia rappresenta il primo con un divario così elevato, a compimento di una prestazione di spessore per personalità e sicurezza, con il nuovo contributo dei ‘gemelli del gol’ Gomez e Tumminello ancora a segno, e il sigillo dal dischetto di Felippe che nel finale ha messo il punto esclamativo sul tris che spedisce il Crotone a quota 32 punti e aggiunge altri contenuti di valore in un percorso che attende l’ultimo atto del 2023 venerdì contro l’Avellino.

LA PARTITA

Senza gli infortunati D’Errico, Vitale, Giannotti e Bove, Zauli (squalificato, in panchina c’è il suo secondo Bardi), distende l’11 previsto alla vigilia, scegliendo la cautela con Crialese che viene preferito all’acciaccato Papini, che inizia il match in panchina. A completare il terzetto difensivo Leo e Loaicono, protetti alle spalle dal recuperato Dini. In mezzo al campo conferme per Vinicius sistemato con Petriccione e D’Ursi, e gli esterni Tribuzzi e Giron a presidiare le rispettive corsie. In attacco chiavi affidate al tandem Tumminello e Gomez.

L’avvio di partita presenta un copione chiaro, con il Crotone determinato a condurre le operazioni e il Monopoli guardingo alla ricerca di pertugi per scatenare eventuali break. Le emozioni nella prima parte latitano, così come i ritmi tardano a lievitare d’intensità. Ma all’improvviso, quando la mezzora bussa alla porta, il canovaccio a giri ribassati viene spazzato via dal ruggito del Crotone che sterza in maniera feroce e letale. Il preludio è una spaccata acrobatica di Tumminello respinta in corner dal portiere pugliese. Ma è l’antipasto del gol che arriva sull’angolo seguente, battuto da Petriccione con una parabola velenosa che attraversa tutta l’area e trova Gomez appostato per spingere in rete di testa da due passi la palla che vale il vantaggio per i rossoblù e l’ottavo centro per l’attaccante.

Un minuto dopo è ancora festa peer il Crotone, con un micidiale uno-due confezionato in sessanta secondi che stavolta vede protagonista assoluto Tumminello, bravo ad addomesticare una palla arrivata dalle retrovie e dalla distanza col mancino incrocia verso il palo lungo con una conclusione chirurgica che bacia il palo e finisce la corsa dentro la porta. Partita indirizzata e Crotone che gestisce sul velluto il resto della frazione, agevolato anche da un palleggio del Monopoli talvolta impreciso e soffocato dalla pressione dei rossoblù, che tengono a debita distanza gli avversari dalla propria porta. Il contenimento del doppio risultato rappresenta il ‘progetto’ della ripresa, che in apertura vede un Monopoli un filo più deciso ad accelerare i tempi e rimediare lo scarto accumulato. Ma il Crotone governa con sicurezza il tentativo di affondo dei pugliesi, respinti sistematicamente alla porta. Zauli immette anche forze fresche a trequarti di gara con Felippe e Vuthaj che rilevano rispettivamente D’Ursi e Gomez. Gli uomini di Zauli continuano a limitare il forcing di un Monopoli che tenta il disperato assalto, riuscendo però raramente a penetrare nel territorio occupato da Dini, e nello stesso tempo provando alcuni break ispirati dal piede educato di Petriccione che si fermano sulle intenzioni e su alcune giocate forzate quali la conclusione da metà campo di Tumminello, finita però abbondantemente a lato. L’ultimo segmento di gara è giocato con il Crotone in superiorità numerica per il doppio giallo estratto a Hamlili che costringe la formazione di casa a concludere il match con l’uomo in meno. I rossoblù chiudono definitivamente i giochi con il rigore procurato e trasformato con una esecuzione impeccabile da Felippe. Un margine più consono alla differenza espressa dal match, con il Crotone che continua a collezionare risultati e prestazioni che lo spediscono sempre più nella ristretta cerchia delle elette alla promozione.

MONOPOLI 0

CROTONE 3

MARCATORI: 29’pt Gomez, 30’pt Tumminello, 43’st rig. Felippe

MONOPOLI: Perina; Cristallo (1’st Viteritti), Fazio (34’st Angileri), Cargnelutti, Ferrini; Vassallo (1’st Iaccarino), Hamlili; Borello, Starita, D’Agostino (1’st De Paoli); Spalluto. A disp.: Aloj, Sibillano, Sorgente, Di Benedetto, Santaniello, Piarulli, Simone, De Santis, Mazzotta. All. Tomei

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Crialese; Tribuzzi, Petriccione (45’st Jurcec), Vinicius, D’Ursi (19’st Felippe), Giron; Gomez (19’st Vuthaj), Tumminello (39’st Bruzzaniti). A disp.: D’Alterio, Lucano, Spaltro, Gigliotti, Papini, Schirò, Cantisani, Pannitteri. All. Bardi (Zauli squalificato)

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi

AMMONITI: Cargnelutti (M), Hamlili (M), Starita (M)

ESPULSI: 30’st Hamlili (M) per doppia ammonizione