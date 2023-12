Crotone, celebrazione della veglia di Natale spostata alla chiesa dell'Immacolata

Anche il Natale, come sta capitando ormai dalla scorsa estate per tutte le ricorrenze religiose, quest’anno non potrà essere celebrato tra le mura della basilica cattedrale, chiusa per motivi di riqualificazione. Il Natale, con tutte le altre ricorrenze annesse a questo periodo di festività, sarà celebrato per la comunità parrocchiale del Duomo nell’antica chiesa dell’Immacolata. La solennità del Natale il 24 dicembre prevede dal mattino la celebrazione delle sante messe alle 7.30, alle 9.00, alle 10.30 e alle 12.00, nel pomeriggio poi si terranno le confessioni dalle 16.30 alle 18.30. La veglia di Natale avrà inizio alle 22.30 e sarà presieduta dall’arcivescovo, monsignor Angelo Raffaele Panzetta. Stessi orari al mattino per il giorno di Natale, mentre nel pomeriggio la messa si svolgerà alle ore 18.00, sempre presieduta dall’arcivescovo.

Nella ricorrenza di Santo Stefano le celebrazioni si terranno solo nel pomeriggio alle 16.00, per i battesimi, e alle 18.00. “Desidero porgere a ciascuno di voi, con tanto affetto e riconoscenza, gli auguri di serene festività natalizie. Auguro buon Natale ai bambini e ai giovani, agli adulti e agli anziani, alle famiglie e in modo particolare agli ammalati, ai sofferenti e a coloro che si trovano, per vari motivi, in situazioni di difficoltà, precarietà, indigenza e malessere. A tutti assicuro la mia vicinanza e preghiera” Lo ha scritto nel suo messaggio di auguri rivolto alla comunità parrocchiale del Duomo, monsignor Alessandro Sarago, il parroco, estendendo gli auguri a quanti, associazioni e volontari, collaborano quotidianamente con lui. “Mettiamoci in preghiera – ha aggiunto - magari davanti al presepe o all’immagine di Gesù Bambino e lasciamo risuonare dentro di noi queste parole di salvezza: Io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome; tu mi appartieni e sei prezioso ai miei occhi perché sei degno di stima ed io ti amo”.

Le celebrazioni e i festeggiamenti previsti in occasione del Natale proseguiranno il 27, con il concerto di Natale di beneficenza organizzato dalla confraternita mariana Beata vergine di Capo Colonna (ore 19.00); ancora un altro concerto di beneficenza, sempre alle 19.00 e sempre all’Immacolata, giovedì 28 dicembre. Domenica 31 dicembre le celebrazioni in occasione della ricorrenza di Maria santissima Madre di Dio, si terranno alle 7.30, alle 9.00, alle 10.30 e alle 12.00. Nel pomeriggio alle 17.00, seguiranno i vespri. Stesso orario delle celebrazioni del giorno di Capodanno al mattino, mentre la messa pomeridiana sarà alle 18.00. Il 5 gennaio ancora musica con il concerto “Sulla via della pace” eseguito dal coro San Dionigi, alle ore 18.00. Stessi orari per le messe nei giorni del 6 gennaio al mattino, nel pomeriggio alle 18.00. Domenica 7 gennaio, festa del battesimo del Signore, con celebrazioni nei medesimi orari.