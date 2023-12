Crotone, preso di mira il Camper della Speranza: squarciate ancora le ruote

Ancora una volta ignoti hanno squarciato le ruote del Camper della Speranza. L'ignobile gesto è avvenuto nella serata del 18 dicembre prima che i ragazzi dell'associazione On the Road iniziassero il giro di consegne del cibo caldo ai meno fortunati. Ricordiamo che il nuovo camper è stato acquistato da pochi mesi, grazie alla generosità dei crotonesi che, con piccole donazioni individuali e dopo la messa in scena della commedia dei giornalisti 'E'morto il giornalismo, viva il giornalisti' - che ha registrato il sold out per le due volte in cui è andata in scena - hanno reso possibile l'acquisto di un mezzo forte e nuovo, rispetto al vecchio camper rotto e mal messo.

La redazione de Il Crotonese condanna fortemente il gesto violento contro il Camper della Speranza che porta da decenni un sorriso e un pasto a chi ne ha più bisogno.