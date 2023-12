(FOTO)Crotone, gli esercenti di via xxv aprile donano un defibrillatore alla città

CROTONE – Nella domenica del 17 dicembre, in occasione della festa di via XXV Aprile, è stato installato lo strumento salvavita acquistato grazie alla generosità degli esercenti della via: un defibrillatore. L’iniziativa degli esercenti portata avanti con il supporto dell’associazione Intensificare e tante associazioni che operano nella provincia crotonese ha donato alla città un dispositivo elettromedicale d’eccellenza e importante per il ripristino del normale ritmo cardiaco in caso di necessità.

Gli esercenti, che hanno finanziato l'acquisto, si sono riuniti nel ‘comitato via XXV Aprile e dintorni’ rendendo più sicura una via che, grazie al numero sempre più alto di negozi, è frequentata e vissuta. “Vogliamo ringraziare pubblicamente Confcommercio Calabria centrale Crotone, nello specifico la persona del presidente Antonio Casillo, che ci ha diretti e accompagnati fattivamente alla realizzazione di questa fantastica manifestazione, dal primo all’ultimo istante – dichiara Giuseppe Cimini, esercente – grazie alle istituzioni locali, che non si sono risparmiate nel dare ottemperanza alla nostre richieste aprendo le porte del Comune ai cittadini e che oggi si è fatta carico delle illuminazioni che danno quella “magia natalizia”ai nostri clienti. Un grazie al sindaco Voce – conclude - con l’auspicio che questo possa essere l’inizio di una serie di altri eventi, di altri progetti, di una nuova vita”.