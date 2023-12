Omicidio Tersigni, la Cassazione ha confermato tutte le condanne

CROTONE - La Corte di Cassazione ha confermato tutte le condanne per l’omicidio di Giovanni Tersigni, il 36enne ucciso il 7 settembre del 2019 nel centro storico di Crotone a colpi di pistola, nell'ambito di una lotta tra bande dedite allo spaccio della droga nella città. Diventa definitiva la condanna a 20 anni per Cosimo Berlingieri, catanzarese di 23 anni, ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio. Per gli altri imputati componenti del commando, che dovevano rispondere tutti di concorso in omicidio e altri reati fine legati alla droga, la Cassazione ha confermato le condanne a 14 anni e 8 mesi di reclusione di Paolo Cusato, 34 anni di Crotone, l’uomo che tentò di far sparire l'arma del delitto; 10 anni 9 mesi e 10 giorni per Giuseppe Passalacqua, 36 anni, di Crotone, che faceva da palo; 10 anni di reclusione a Dimitrov Dimitar Todorov, 26 anni, che aveva prelevato Berlingieri a Catanzaro portandolo a Crotone. Il mandante dell’omicidio, Francesco Oliverio, diventato collaboratore di giustizia, non ha proposto ricorso alla condanna ad 11 anni e 4 mesi che gli era stata inflitta nel processo di secondo grado dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro