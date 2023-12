Omicidio Vona, Curcio assolto anche in Appello: non è stato il mandante

La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, Sezione prima penale, ha confermato l’assoluzione di Rosario Curcio che, secondo la Dda, era il mandante dell’assassinio di Massimo Vona, l’allevatore di Petilia Policastro, scomparso il 30 ottobre del 2018 ed il cui cadavere non è mai stato ritrovato. Curcio, secondo la ricostruzione della Dda, aveva dato mandato di uccidere Vona in quanto questi aveva aiutato un’amica a mantenere il posto di lavoro al ristorante che preparava i pasti per la mensa scolastica, andando così contro i desiderata della sua cosca. L'accusa, però, non era supportata dagli elementi raccolti e Curcio era stato già assolto nel processo con rito abbreviato su richiesta del pm Pasquale Mandolfino. Nel processo di Appello, invece, lo stesso magistrato aveva chiesto la condanna all’ergastolo basando l'accusa su intercettazioni, oltre che sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Domenico Iaquinta che avrebbero incastrato Curcio. La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Tiziano Saporito, invece, ha ribadito l’insufficienza del materiale probatorio a carico di Rosario Curcio e rilevato che le nuove dichiarazioni del collaboratore di giustizia contraddicevano le precedenti rese nell’anno 2019. Dell’omicidio di Vona è imputato, come esecutore, Pierluigi Ierardi che sta affrontando il processo con rito ordinario.