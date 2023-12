Poche prenotazioni, Sky Alps cancella 16 voli natalizi da Roma per Reggio Calabria

Non ci sono prenotazioni da Reggio Calabria per Roma e così Sky Alps cancella 16 dei 20 voli da e verso la Capitale che il presidente della regione Roberto Occhiuto aveva annunciato in pompa magna. La notizia è stata data dal sito 'Aeroporti Calabria' che scrive: "Domani sarebbe dovuto partire il primo volo della compagnia aerea italiana, SkyAlps, con il presupposto di collegare l’Aeroporto di Reggio Calabria con Roma Fiumicino per il lungo periodo natalizio 2023. Purtroppo le prenotazioni non sono arrivate e dunque dei 20 voli programmati dal 19 Dicembre 2023 al 13 Gennaio 2024 ne rimangono solo 4 (21-22-23 Dicembre e 02 Gennaio), il resto risultano cancellati".

Un flop per chi si aspettava un riempimento più alto almeno sulla direttrice Nord-Sud da Fiumicino a Reggio Calabria anche in considerazione che, come sottolinea sempre aeroporticalabria.com, "i voli di ITA Airways risultano o al completo o venduti a tariffe stellari per gli ultimi posti rimasti". A questo punto, considerato che Sky Alps su Crotone ha tutti i voli pieni dal 20 al 23 dicembre, la Regione Calabria anziché proporre il volo per Reggio Calabria (che comunque dalla Capitale è servita anche dal Frecciarossa e da Italo) poteva pensare a chiedere alla compagnia bolzanina un raddoppio dei voli per la città pitagorica.