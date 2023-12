Abramo Cc: proclamato lo stato di agitazione e lo sciopero per 48 ore

A seguito della decisione di Tim di non rinnovare il contratto consumer per 495 dipendenti della azienda Abramo Customer Care tra le sedi di Crotone, Catanzaro, Montalto Uffugo e Palermo - che saranno collocati in cassa integrazione a zero ore dal primo gennaio 2024 - è stato proclamato lo stato di agitazione e sciopero per tutto il personale dipendente Abramo Cc per giorno 20 e 21 dicembre 2023.

I dipendenti terranno le braccia incrociate per l'intero turno di lavoro. A comunicarlo le segreterie regionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL UGL Telecomunicazioni.