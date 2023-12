"Calabria millenaria, Terra di Atleti", un progetto per far riscoprire agli studenti le proprie radici

Attraverso le Competizioni Sportive Scolastiche, che rappresentano la nostra Olimpiade a Scuola, i Docenti di Educazione Fisica della Calabria intendono mettere in atto un programma di iniziative dedicate alla Calabria in quanto antica Terra di Atleti. Un progetto dell’Urs Calabria, Coordinamento per l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva.

Sono previste sinergie e collaborazioni con istituzioni locali e territoriali, con istituzioni sportive, associazioni di volontariato auspicando un coinvolgimento generalizzato di docenti e alunni in un’attività in cui l’aspetto quantitativo della partecipazione si coniughi con l’esigenza di valorizzare le eccellenze.

La formulazione del Manifesto “Calabria Terra di Atleti” mette alla base l’identità storica della Calabria con le Città che hanno avuto Atleti vincitori nelle Olimpiadi antiche e in particolar modo Crotone quale avamposto dell’Olimpismo antico in Italia.

Con questo Manifesto la scuola scende in campo per far vincere il benessere, i corretti stili di vita e il bene comune che altro non sono che i concetti educativi di cittadinanza, di legalità, di altruismo e di gioia di vivere.