Cariati, il coro delle voci bianche in collegamento con la Terra Santa

CARIATI - L’Arcidiocesi di Rossano Cariati, attraverso il suo Pastore, l’Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise, ha realizzato uno straordinario evento grazie al programma “Calabria Terra di Pace e Fratellanza”, di cui il Comune di Tarsia è capofila, nell’ambito del quale l’Arcidiocesi di Rossano Cariati ha avviato il Progetto “Il Sole ri-sorge a Gerusalemme”, di cui è referente Adriana Grispo. Il concerto di Natale si è infatti tenuto in Italia in collegamento dalla Terra Santa.

Dopo Trento è stata scelta la Calabria e l’Arcidiocesi di Rossano Cariati per un momento di preghiera e vicinanza in questi terribili momenti di guerra e solitudine nel mondo. E’ nato così per l’occasione il coro di Voci Bianche, composto dagli studenti di Corigliano Rossano dell’IC Don Bosco, dell’IC Erodoto, dell’IC Leonetti; dell’IC Rossano 1 e dell’IC Tieri che nella serata di lunedì 18 dicembre, coordinata dal vicario generale don Pino Straface, si sono esibiti davanti ad un numeroso pubblico rimasto colpito dalle notizie di guerra e dalla voglia di pace che è rimbalzata dalla Terra Santa.