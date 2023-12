(FOTO E VIDEO) Inaugurata la mostra dei presepi nel castello di Carlo V a Crotone

CROTONE - La torre comandante nel castello di Carlo V di Crotone ospita la mostra dei presepi organizzata dal movimento 'Vivere In'. Arrivata alla sua XXXIV edizione è stata inaugurata, alla presenza di Monsignor Angelo Panzetta, vescovo di Crotone - Santa Severina nella serata del 18 dicembre e sarà visitabile fino al 18 gennaio 2024 seguendo gli orari di apertura del castello. Martedi, giovedì, venerdì, sabato e domenica mattina dalle ore 9,30 alle 12,30 mentre il pomeriggio di sabato dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

A realizzare i presepi, non solo gli appassionati ma anche alcuni giovanissimi che si sono cimentati nell'antica arte presepiale con la costruzione delle immagini sacre e di tutta la struttura. "Oggi stiamo realizzando un sogno - dichiara la professoressa Rachele Via - in collaborazione con Multitracce che gestisce l' apertura del castello e con il contributo di tanti presepisti. Vivere In vuole fare questo: mettere in risalto le positività del terriotiro e con il presepe questo è un altro tassello che si aggiunge al percorso di valorizzazione del positivo che esiste a Crotone". In mostra ci sono una decina di presepi "ma altri ne stanno arrivando - spiega Via - perché, man mano si sta spargendo la voce, e arriverà un presepe in un casco dei Vigili del fuoco, per esempio, oltre che ai presepi classici che ha portato anche qualche scuola. Questo significa rimettere al centro del Natale il mistero del Dio che si fa uomo".