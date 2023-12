Crisi Abramo Cc, interviene il presidente regionale Mancuso: 'prevalga il senso di responsabilità'

Mentre in tutte le sedi Abramo customer care calabresi, unitamente a quella di Palermo, si continua a scioperare contro la decisione della commessa Tim di non rinnovare il contratto a 493 dipendenti con accesso alla cassa integrazione a zero ore dal primo gennaio 2024, arriva una e-mail da parte della Regione Calabria. E' il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ad invitare "al senso di responsabilità" chiedendo che "Tim ascolti le istanze delle istituzioni calabresi, a incominciare dal Consiglio regionale, e delle forze sociali, volte a ottenere una proroga del contratto commerciale per le attività della Abramo Customer Care. Pur tenendo nel debito conto le ragioni imprenditoriali - si legge nella nota - prevalga il senso di responsabilità che coniuga il profitto con gli interessi collettivi”.

Il Presidente inoltre aggiunge che: “Mettere in discussione il lavoro di 500 dipendenti, tra Catanzaro, Crotone, Cosenza e Palermo, per i quali si prefigura la cassa integrazione a zero ore dall’inizio del nuovo anno, è una scelta grave che, ricadendo su un’area già di per sé in difficoltà, può innescare forti reazioni sociali. Una scelta - conclude - che si contrappone nettamente agli sforzi della Regione e del Governo per assicurare a questa parte del mezzogiorno prospettive di sviluppo e crescita”.