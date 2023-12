FOTO E VIDEO - Incendio nella notte in un capannone in località San Giorgio

CROTONE - Si indaga sulle origini di un incendio appiccato in un capannone situato in via Esaro - località San Giorgio - nella notte tra il 19 ed il 20 dicembre. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone allertati da una telefonata alle 23:35.

Le squadre dei pompieri, con autopompa, autobotte ed autoscala, arrivate sul posto aprivano il cancello ed una porta in ferro, constatando che le fiamme, che si vedevano dalla ss 106, si erano propagate all’interno del capannone interessando della pedane in legno. L'incendio fortunatamente circoscritto ad un angolo dello stesso capannone usato come deposito e garage.