'Aggiungi un posto a tavola': il pranzo solidale di #IoResto alla mensa di Padre Pio

CROTONE - L'associazione culturale #IoResto per il martedì 26 dicembre, nei locali della Mensa dei Poveri “Padre Pio”, (adiacente Piazza Mercato) ha organizzato il pranzo solidale di Santo Stefano. L'appuntamento è alle 11,30 per tutti coloro che vorranno stare in compagnia riscoprendo il piacere della socialità.



Il pranzo sarà preparato all’interno delle cucine della mensa e saranno proprio i volontari a cucinare e servire le portate ai commensali. L’allestimento, invece, prevederà un’unica tavolata all’interno della mensa che vedrà ospiti tra i commensali, oltre alle famiglie bisognose, i volontari insieme allo staff.



"Sara una bella occasione per passare una giornata all’insegna della socialità e della solidarietà - si legge in una nota dei soci dell'associazione #IoResto - e riscoprire che, con un po’ di gioia e generosità, anche le piccole cose possono diventare grandi". Il ricavato del pranzo andrà a sostenere la Mensa dei Poveri “Padre Pio” per dare un aiuto concreto a chi si trova in condizioni di estrema difficoltà e di disagio sociale ed economico.

Per info contattare il numero: 328-6149458.