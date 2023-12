Crisi Abramo Cc, la protesta arriva sotto il palco del Capodanno Rai

CROTONE - La protesta dei dipendenti della Abramo CC arriva sotto il palcoscenico in costruzione del Capodanno Rai in piazza Pitagora a Crotone. Una delegazioni di lavoratori ha sostato per qualche minuto nei pressi del cantiere allestito per lo spettacolo di fine Anno che sarà condotto da Amadeus, mostrando uno striscione con la scritta “Il lavoro è un diritto, non una concessione. Noi non ci arrendiamo alla rassegnazione”.

La protesta pacifica avviene nel secondo giorno di sciopero indetto in tutte le sedi della Abramo CC – Catanzaro, Crotone, Cosenza e Palermo – i cui dipendenti dall'1 gennaio saranno posti in cassa integrazione a 0 ore a causa della scelta della committente Tim di cessare una serie di contratti per i servizi resi tramite i call center dell'azienda calabrese. Intanto venerdì mattina le Segreterie Regionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-Telecomunicazioni sono state convocate dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.