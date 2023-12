Crotone, gli ordini professionali chiedono di collaborare alla progettazione della nuova piazza Pitagora

Gli ordini professionali della città di Crotone architetti, ingegneri e geometri sono concordi nel chiedere all'amministrazione comunale un confronto e un coinvolgimento in merito alla riqualificazione di piazza Pitagora del 2024.

"Al fine di giungere alla soluzione progettuale che tutta la città si aspetta - si legge in una nota - nella speranza di poter contribuire con una vera e propria azione popolare di proposte, idee e valutazioni da far confluire in una ipotesi di "Urban Center " con i cittadini, i residenti, i commercianti, come ordini professionali, ci rendiamo disponibili a farci portavoce di un laboratorio diffuso. Parimenti chiediamo l'attivazione di un concorso di progettazione che permetta a tutti i Professionisti della Città di cimentarsi con il Progetto della piazza che verrà".