La tradizione natalizia nelle ricette del mondo: sul supplemento multilingue Sabir

'Sabir. Il notiziario dei popoli' è l'inserto multiculturale de Il Crotonese che per Natale si propone ai suoi lettori in una veste inedita. Al fine di abbracciare tutte le diverse culture ed includere le piccole comunità, che nel nostro territorio si sono insediate da anni, presentiamo un viaggio culinario in più parti del mondo.

Questo viaggio si propone di unire i popoli attraverso il momento più bello della giornata: il pasto; che accoglie attorno alla tavola gli affetti più cari e le amicizie sincere. Le ricette sono cinque e i paesi quattro: l'Ucraina, la Romania, il Brasile e il Bangladesh con tanto di ingredienti per cimentarsi a casa con nuove pietanze della tradizione delle feste. Il Crotonese vi aspetta in edicola e in versione digitale, venerdì 22 dicembre.