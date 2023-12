Crotone, alla scuola media Anna Frank va in scena 'il presepe vivente'

Presso il cortile della scuola media Anna Frank di Crotone, lo scorso 19 dicembre si è inscenato il presepe vivente. L'evento è promosso dalla professoressa Angela Iorfida in collaborazione con diversi docenti ed interpretato dagli studenti di prima media. "Il cortile pullulava di genitori e familiari che si aggiravano tra le postazioni dei figuranti: ciabattini , acquaioli, panettieri, filatrici, lavandaie, falegnami, pescivendoli e avventori dell’osteria del Re - si legge tra le righe del giornalino scolastico scritto dai ragazzi -. Immancabile e molto suggestiva la capanna con le luci soffuse e la semplicità in cui era immersa. Ad arricchire il tutto gli angeli della musica, violini, flauti, chitarre e pianoforte disseminati tra la folla".

Gli aspiranti giornalisti della redazione della scuola Anna Frank si sono anche cimentati in alcune interviste a due dei ragazzi della 1ªI nel ruolo di pastore, a due ragazze della della 1ªA che interpretavano le panettiere; ad altre due di 1ªD, che in interpretavano le acquaiole e tanti altri. Tutti si sono mostrati entusiasti per aver messo in scena e ricordato i 1000 anni dal presepe di San Francesco.