Da anni maltratta moglie e figli, arrestato un 44enne di Verzino

VERZINO - Una tazza in ceramica lanciata contro la figlia e frantumata, vetri rotti e una porta sfondata: questo l’episodio, che, a Verzino, nel crotonese, domenica scorsa, ha portato all'intervento dei carabinieri, che, allertati, hanno arrestato un 44enne. Dopo l’intervento, le vittime hanno descritto un triste quadro fatto di violenza fisica e psicologica, che andava avanti da anni. L'uomo, infatti, per anni avrebbe vessato moglie e figli. Solo dopo l'ultimo episodio i familiari, esausti per i soprusi subiti, hanno trovato la forza di raccontare tutto. L’uomo è stato portato nella casa circondariale di Crotone su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.