Petilia, marijuana in una bottiglia nascosta in un canale di scolo, ignoto il proprietario

I carabinieri della Stazione di Petilia Policastro, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto e sequestrato 26 dosi di marijuana in una bottiglia di vetro occultata all’interno di un canale di scolo in un vicolo cittadino. L'erba era confezionata in piccoli involucri di carta argentata. Nello stesso canale è stato rinvenuto il bilancino che l’ignoto proprietario utilizzava per pesare e confezionare le dosi.