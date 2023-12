Roccabernarda, furto di acqua in località Salinella, denunciate due persone dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Roccabernarda hanno denunciato due persone del luogo per furto di acqua. Nel corso di un controllo ad un edificio in località Salinella, coadiuvati da personale Congesi, i militari hanno individuato un bypass abusivo che consentiva a tre abitazioni di attingere illegalmente acqua dalla condotta principale di rifornimento. Inoltre, all'esterno dell'immobile è stata rinvenuta una grossa cisterna di acqua collegata con due tubi al bypass abusivo sui quali era addirittura riportato il cognome dei proprietari, circostanza che ha fugato qualsiasi dubbio sugli autori del furto.

Secondo una stima dei tecnici Congesi, i due proprietari dell'abitazione, un 46enne ed un 52enne, avrebbero usufruito illegalmente per un periodo di quasi due anni del servizio idrico, causando un danno superiore a 2.000 euro al consorzio di gestione. I due sono stati denunciati in stato di libertà. I servizi mirati contro il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica, in stretta sinergia con le società di gestione preposte, continueranno senza sosta, avvertono i carabinieri, al fine di prevenire e reprimere questo tipo di violazioni che arrecano ogni anno gravi disagi e disservizi alla rete idrica.