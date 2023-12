Kroton Nuoto, ottima prova del giovane Simoncelli. E brilla anche il settore Master

Giornate di grandi impegni per la Kroton Nuoto, impegnata con tanti dei suoi atleti in diverse competizioni. La squadra agonistica maggiore è stata di scena al Secondo Meeting Anassilao che si è tenuto a Reggio Calabria. Ottime prestazioni dei ragazzi pitagorici che si sono fatti valere in un contesto di livello importante. Spiccano le prestazioni di Davide Simoncelli, che ha chiuso i 50 stile libero con un personale di 24.76, un crono che lo proietta su obiettivi sempre più ambiziosi, che arriva grazie al grande lavoro fatto in vasca insieme a tutto lo staff tecnico della Kroton Nuoto. Ma è tutto il gruppo a migliorare le proprie prestazioni, anche in vista dell’appuntamento clou di questa fase, ovvero la Coppa Brema che si disputerà il 23 dicembre a Lamezia Terme.

E anche il settore Master è sceso in acqua nella prestigiosa Piscina Scandone di Napoli, dove Alessandro Capozza ha ben figurato nei 50 e 100 stile libero che gli sono valsi due terzi posti con i tempi di 27.5 e 1.1; Luca Vrenna, invece, ha gareggiato a Bari, conquistato un quarto posto nei 50 Stile Libero, un terzo posto nei 100 Misti e un secondo posto nei 50 Dorso.

Le prestazioni degli atleti crotonesi, sia della squadra agonistica che dei master, sono in continuo miglioramento, segno che si sta lavorando con continuità e impegno, con la certezza che presto la società pitagorica tornerà ad essere competitiva a livelli ancora più alti, così come ha sempre fatto nel corso della sua storia sportiva.