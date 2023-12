Ridotta la squalifica di Zauli, sarà in panchina contro l'Avellino: vogliamo chiudere bene il 2023

Lamberto Zauli sarà in regolarmente in panchina venerdì sera allo Scida contro l'Avellino. La Corte Sportiva d’Appello nazionale, ha infatti accolto il reclamo promosso dalla società avverso la squalifica per due giornate del tecnico Lamberto Zauli, riducendola a un solo turno, scontato domenica scorsa a Monopoli.

Una piacevole notizia per l’allenatore, sempre più proiettato alla sfida contro gli irpini: “Noi vogliamo continuare ad avere certezze su noi stessi, chiudere in maniera ottima l’anno sarebbe eccezionale. Affrontiamo però una squadra che ha le nostre stesse ambizioni, è reduce da tre partite senza aver incassato reti ed è composta da giocatori di livello. Siamo abbastanza maturi per comprendere che la strada è ancora lunga, ma l’intento è di proseguire su questa scia”.

Il tecnico fa il punto della situazione sui disponibili. “Devo valutare Leo che ha avuto un piccolo problemino. Per il resto rimangono fuori Vitale e Bove oltre a D’Errico, mentre Gigliotti ha ripreso ad allenarsi regolarmente ed è a disposizione. Sono sicuro e sereno, perchè chiunque gioca risponde sempre presente ed è questa una delle nostre caratteristiche vincenti”.