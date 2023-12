Abramo Cc, incontro alla Regione Calabria. Occhiuto: 'Mi impegnerò a trovare soluzioni concrete per preservare i posti di lavoro'

L'incontro tra il presidente della Regione Calabria e le organizzazioni sindacali in merito alla vertenza Abramo Customer Care si è concluso da pochi minuti con una mano tesa da parte di Occhiuto al fine di trovare una soluzione diversa, rispetto alla chiusura dell'azienda. Lo rendono noto proprio le sigle sindacali SLC CGIL, Fistel CISL, UILCOM UIL ed UGL Telecomunicazioni presenti al tavolo in sede di Consiglio regionale del 22 dicembre.



"Ad inizio incontro le organizzazioni sindacali, ed i rappresentanti dei lavoratori presenti - si legge in una nota - hanno voluto riconoscere l'importante contributo fornito dei parlamentari calabresi, i quali, facendosi portavoce presso il governo nazionale ed i vertici di TIM delle istanze sindacali, hanno ottenuto una proroga dei contratti all'azienda Abramo CC. Questo è stato un primo importante risultato che garantirà per i prossimi 3 mesi la prosecuzione del rapporto di lavoro a 493 lavoratori e consentirà di avere più tempo per poter ricercare soluzioni strutturali che possano dare prospettive lavorative agli oltre 1000 lavoratori ancora presenti in questa azienda.



Durante l'incontro, il presidente Occhiuto, ha comunicato con fermezza ai sindacati il suo personale impegno nel sollecitare la convocazione presso il Ministero tra Telecom Italia (TIM), i Commissari straordinari e le organizzazioni sindacali - segue la nota -. L'obiettivo è di costituire un tavolo tecnico dove trovare soluzioni concrete e sostenibili per preservare l'occupazione in Calabria. Questa, ha proseguito Occhiuto, è una priorità per l'amministrazione regionale che si propone di svolgere un ruolo attivo, anche in futuro, garantendo la propria partecipazione agli incontri presso il Ministero".



In conclusione è stata condivisa da tutti l'importanza di proseguire questo proficuo approccio collaborativo tra istituzioni ed organizzazioni sindacali per risolvere questa difficile vertenza, ed il Presidente si è dimostrato determinato ad avviare da subito ogni possibile ulteriore azione che possa servire a tutelare i diritti dei lavoratori promuovendo altresì lo sviluppo economico della Regione. Per tale motivo si svolgeranno nuovi incontri nei prossimi giorni per discutere nel dettaglio altre iniziative.