Approvato progetto per nuovi semafori all'incrocio del Tribunale

CROTONE - Arrivano buone notizie dal Comune di Crotone relativamente all'impianto semaforico sull'incrocio del Tribunale di Crotone. Infatti, mentre ci arrivano segnalazioni da parte dei cittadini della situazione di degrado dell'attuale impianto - “che è tenuto su col fil di ferro” ci scrive un nostro lettore – l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto del nuovo impianto e la determina di spesa di 112 mila euro. Un importo che deriva sui fondi concessi da Eni al Comune di Crotone. Nello specifico il presente progetto rientra tra i quattro che compongono l’intervento n. 2023/3 denominato “Appalto per la riqualificazione funzionale degli immobili comunali” - di importo pari ad €.250.000,00 -, avviato con delibera di giunta comunale n. 387 del 08.09.2023.

Come è evidente da tempo l’impianto semaforico presente sull’incrocio tra Via V. Veneto e C.so Mazzini è poco efficiente, vetusto e ha anche avuto problemi di sincronizzazione luminosa e stabilità dei pali che sorreggono le lanterne. Per questo il progetto realizzato dall'ingegnere Vincenzo Durante, prevede la rimozione integrale e la sostituzione con altro impianto moderno e dotato di sistemi anche per gli ipovedenti. Il progetto di adeguamento dell’impianto semaforico prevede la programmazione e la suddivisione fisica, attraverso apposita segnaletica orizzontale, dell’incrocio in diverse corsie, ognuna direttrice di percorsi univoci e sicuri. Saranno installati tutti gli elementi portanti costituiti da pali a sbraccio aventi lunghezza 6 mt e 4 mt. Saranno altresì posizionati nuovi pali elementi verticali a sostegno di future lanterne e terminali luminosi. Saranno posizionate appositi semafoti con illuminazione ad alta efficienza e basso consumo energetico indipendenti per ogni direttrice di percorrenza. Sono previsti anche sistemi di informazione visiva con un count-down timer che informeranno sia l’utenza pedonale che quella automobilistica sui tempi progressivi che caratterizzano le singole fasi semaforiche. Saranno installati e realizzati particolari strumentazioni e manuifatti per consentire il superamento delle barriere architettoniche. In particolare, saranno pavimentate le apposite rampe pedonali con pavimentazioni dotate di identificazione tattile per ipovedenti, cosi come appositi segnalatori acustici per ipovedenti e pulsante di chiamata dedicato.

L’intervento, trovandosi in un’area impossibile da interdire nella sua totalità prevede una durata dei lavori estremamente ridotta di circa 40 giorni.