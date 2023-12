Aspettando il Natale con Pinocchio, spettacolo della cooperativa Shalom

CROTONE - Proprio nel periodo in cui la città di Crotone si appresta ad accogliere al meglio con luci e fiori "L'anno che verrà". una delle più grandi kermesse mediatiche di ribalta nazionale con un palco di dimensioni faraoniche, la Cooperativa Shalom, divenuta negli anni importante punto di accoglienza per tutte le famiglie in difficoltà, ha voluto regalare ai suoi ospiti amorevolmente coccolati e curati come sempre dai suoi operatori, anche a loro la possibilità di esibirsi da attori protagonisti su un palcoscenico, interpretando una delle fiabe italiane più amate nel mondo, Pinocchio.

Ognuno degli ospiti ha rappresentato uno dei vari personaggi divenuti iconici nell'immaginario collettivo, insieme allo stesso Pinocchio, i vari Mastro Geppetto, Mastro Ciliegia, la Fata dai capelli turchini, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, Mangiafuoco, Lucignolo. Tutti sono stati guidati magistralmente dietro le quinte dalla sapiente regia della poliedrica artista Roberta Sestito, che con dedizione ha messo in campo tutta la sua passione e l'esperienza nel settore, impegnando e coinvolgendo i ragazzi, frutto di mesi di prove nelle ampie e soleggiate aule del Centro Diurno "Marianna Agostino" Caritas dove si è creato un vero e proprio laboratorio teatrale.