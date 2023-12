Bonifica industriale, il commissario formalizza la richiesta dell'Esercito per "passare dalle parole ai fatti"

Il generale Emilio Errigo insiste sulla necessità di avvalersi delle Forze armate per portare avanti la bonifica del sito industriale d'interesse nazionale di Crotone. “Bisognerà passare dalle parole ai fatti già nel primo trimestre del 2024” scrive il commissario straordinario in una lettera inviata a Roma per avere un incontro con il capo di Gabinetto del ministro della Difesa, generale di Corpo d’armata Giovanni Maria Iannucci.