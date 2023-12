Ecosistema marino debole e minacciato, parola degli allievi/e del Filolao e di Marine Strategy

Offrire la possibilità di sviluppare le capacità di orientamento, di scelta e di inserimento nel mondo del lavoro, sviluppare le capacità di socializzazione nell’ambito di realtà lavorativa. Sono gli insegnamenti che il Liceo scientifico Filolao vuole trasmettere ai suoi alunni attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), facendo tuttavia attenzione agli aspetti e peculiarità del nostro territorio.

Seguendo questa filosofia, il Filolao, in collaborazione con Marine Strategy di Arpacal, ha realizzato il progetto Il mare in una goccia con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del mare vivendo gli stessi in una regione con 800 km di costa, spiega la referente del progetto, la docente Maria Rosaria Paluccio, che ha voluto fare conoscere il mare attraverso lezioni teoriche, osservazioni pratiche e attività di laboratorio dando enfasi all’approccio scientifico.