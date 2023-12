Natale solidale alla sede Inps di Crotone con l'associazione 'Gli altri siamo noi'

CROTONE - Venerdì 22 dicembre 2023, presso la sala riunioni della Direzione Provinciale Inps di Crotone, è stato realizzato un momento di incontro per lo scambio degli auguri di Natale. L’occasione di condivisione è stata abbinata ad un evento solidale realizzato con la partecipazione di tutti i dipendenti della sede.

L’idea è stata quella di creare un momento di convivialità, quale occasione di incontro fra colleghi che abitualmente non hanno modo di condividere attività lavorative e/o ricreative, al fine di rafforzare i rapporti umani, oltre che incidere positivamente sul benessere organizzativo e di conseguenza anche sulla prestazione lavorativa. Accanto a tale scopo, in linea con la mission dell’Istituto di dare valore alle persone e di prossimità all’utenza, abbiamo patrocinato un’iniziativa solidale che si è concretizzata in una raccolta fondi devoluta all’associazione “Gli altri siamo noi” sede di Crotone. L’associazione ha come obiettivo principale l’inclusione sociale e lavorativa di ragazzi diversamente abili.

Hanno preso parte all’iniziativa Alessandro, Giuseppe e Matteo, tre dei 34 ragazzi appartenenti alla stessa, accompagnati da due educatori, i quali hanno preparato e servito un aperitivo a tutti i partecipanti, e hanno offerto un cesto contenente prodotti di degustazione di loro produzione, che è stato messo in palio per il vincitore della tombola.

I ragazzi hanno svolto con molta professionalità il loro ruolo e sono rimasti soddisfatti e contenti per la riuscita dell’evento che li ha visti coinvolti quali protagonisti. Ha preso parte all’iniziativa anche Massimo Comberiati, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale Inps, il quale ha manifestato apprezzamento per quanto organizzato dalla sede INPS di Crotone.