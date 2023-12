XMas free, MutaMenti inaugura la prima postazione di USB sharing culturale a parco Pitagora

Crotone - A Natale puoi… regalare doni, auguri o, come ha ideato l’associazione culturale MutaMenti, racconti letterari, per lo più inediti. Dal 22 dicembre gli attivisti di MutaMenti hanno posizionato all’interno di Parco Pitagora, grazie al Consorzio Jobel che con entusiasmo ha sposato l’iniziativa, un albero di Natale particolare, con chiavette USB, al posto delle tradizionali palline, da cui scaricare gratuitamente, tramite pc, racconti letterari creati e/o donati appositamente per l’iniziativa denominata XMas free. Ad aderire al progetto nove scrittori calabresi e non con altrettanti racconti brevi: Arnaldo Brunale “ Abdallah”, Maria Teresa Cipri “ Il Natale di Carmen”, Gioacchino Criaco “ Statale 106”, Pierluigi Curcio “Il diadema “, Paola Deplano “Arrivederci”, Vincenzo Mazzone “Giovanni e la felicità “, Giovanna Ripolo “ La necessità di…”, Susy Savarese “ La scatola dei bottoni della nonna”, Maria Teresa Scarriglia “ Un appuntamento senza appuntamento”. L’associazione Mutamenti, da diversi anni, è impegnata nella promozione della lettura sul nostro territorio fra le giovani generazioni, sperimentando anche nuove modalità legate alla tecnologia. In passato, come si ricorderà, attraverso il progetto “ Antologia del centro”, una raccolta di poesie inedite, scritte da poeti emergenti crotonesi e non, scaricabile attraverso Qrcode creato dall’associazione, tanti versi sono stati scansionati attraverso gli esercizi commerciali, nei lidi balneari cittadini, nelle stazioni di servizio. Ora con XMas free s’inaugura in città la prima postazione di Usb sharing culturale per scaricare gratuitamente racconti.