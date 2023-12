Piscina, ex dipendenti del Comune condannati a risarcire oltre un milione all'ente

La Corte dei conti ha condannato due ex dipendenti del Comune di Crotone al pagamento di oltre un milione di euro per le vicende legate alla gestione della piscina comunale di via Giovanni Paolo II. Si tratta dell'ex dirigente Gianfranco De Martino e dell'ex funzionario, nonché presidente del Daippo, il consorzio di gestione dell'impianto, Emilio Ape.

Il collegio giudicante, presieduto da Luigi Cirillo, ha accolto la tesi del pm sull'illecito erariale che sarebbe stato consumato con l'affidamento della gestione della piscina in regime di proroga contrattuale e senza previa procedura ad evidenza pubblica, all'indomani della scadenza della convenzione sperimentale di un anno stipulata nel 2012 tra Comune e Daippo; inoltre, l'indebita liquidazione delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas ed acqua dell'impianto nel periodo tra il 2013 ed il 2018: i due, in pratica, avrebbero acconsentito per oltre cinque anni alla liquidazione degli oneri illegittimamente posti a carico del Comune anziché del Consorzio.