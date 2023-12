Voce: un anno difficile ma insieme cambieremo questa città. Buon Natale a tutti

consentitemi per qualche minuto di entrare nelle vostre case per porgervi i più sinceri auguri di buone feste.

Una comunità che, tuttavia, ha saputo interpretare questo dolore collettivo trasformandolo in un senso di umanità e solidarietà straordinaria.

E sentire le parole espresse per la mia gente mi rende orgoglioso di essere il vostro sindaco. Mi rende orgoglioso di essere il sindaco di Crotone.

Partiamo da qui per guardare a quello che è stato quest'anno ma soprattutto per quello che sarà il futuro.

Come state verificando, lo riscontro anche nell'incontrarvi, Crotone sta cambiando.

Arredo urbano, rifacimento della pavimentazione stradale in tantissimi quartieri, implementazione del verde pubblico. E tanti cantieri in corso ed altri che partiranno per dare un nuovo volto alla nostra bellissima città.