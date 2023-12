Polizia, sequestrati 280 kg di botti, denunciati una donna straniera e un giovane italiano

Agenti della polizia di Stato sequestrato circa 280 kg di materiali esplodenti di libera vendita e denunciato una donna straniera ed un giovane italiano. L'intervento rentra nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dalla Questura di Crotone in occasione delle imminenti feste natalizie, finalizzati al contrasto della vendita di artifizi pirotecnici.

L’attività di verifica nei confronti di un esercizio commerciale per la vendita di prodotti di genere non alimentare, ha permesso di constatare che nella stessa erano regolarmente esposti prodotti pirotecnici, mentre altri, della stessa natura, erano accatastati nel bagno dell’esercizio, in pericolosissime condizioni di sicurezza, senza rispettare le prescrizioni imposte dalle norme vigenti in materia di deposito di materiali esplodenti di genere non vietato.

Il materiale pirotecnico è stato pertanto sottoposto a sequestro, e i due soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per i reati di fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti.