Arma clandestina nascosta in casa: arrestato patteggia condanna a 2 anni e 4 mesi

CROTONE - La Squadra Mobile ha arrestato un pregiudicato cirotano di 64 anni perché nella sua abitazione è stata trovata un’arma clandestina rifornita di sei proiettili. I poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto l'arma a seguito di una perquisizione dell’abitazione del soggetto, già noto ai poliziotti per i suoi numerosi precedenti penali. L’atteggiamento insofferente dell’uomo ha indotto gli operatori a controllare anche il vano contatore dell’energia elettrica che si trovava all’interno dell’abitazione, dietro la porta d’ingresso: qui c'era, occultata in un panno di stoffa si rinveniva una Smeet&Wesson mod. 1923 è risultata essere perfettamente funzionante e, stante l’assenza della matricola, classificata tra le armi clandestine. Rinvenuti anche sei proiettili. Per tale motivi l’uomo è stato arrestato e condotto alla Casa circondariale di Crotone. All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e l’uomo ha patteggiato una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione.