Teatro al museo Pitagora, in scena "Falcone e Borsellino" e la commedia "La pensione è sacra"

Due appuntamenti teatrali, promossi dall'assessorato comunale alla cultura, andranno in scena nei prossimi giorni al museo di Pitagora. Il primo, in programma il 28 dicembre alle ore 20.30, è Falcone e Borsellino, storia di un dialogo, spettacolo teatrale scritto dal giudice penale Francesca Mariano, sulla vicenda umana e professionale dei due giudici uccisi dalla mafia nel 1992 e messo in scena dalla compagnia "Temenos - recinti teatrali". L'altro, il 4 gennaio, sempre alla stessa ora, è La pensione è sacra, una commedia brillante a cura della Compagnia teatrale "Il Sorriso".

"L'intento - spiega l'assessore Nicola Corigliano - è quello di proporre anche durante queste festività la drammaturgia teatrale come momento di riflessione, intensità emotiva e umanità attorno a fenomeni sociali, ed allo stesso tempo promuovere e sostenere la cultura dialettale, quale principale strumento di riconoscimento e sviluppo dell'identità culturale della comunità".