Operazione Acquabona: non adempiono al divieto di dimora, posti agli arresti domiciliari

CROTONE - Non avevano adempiuto al divieto di dimora in Calabria e per questo sono stati posti ai domiciliari tre degli indagati nell'operazione 'Acquabona' con la quale il 16 novembre scorso la squadra mobile di Crotone aveva eseguito dodici misure cautelari infliggendo un duro colpo ad una delle più note piazze di spaccio della Città. Tra le misure cautelari c'erano anche tre divieti di dimora diposti dal gip nei confronti di Maurizio Manetta (47 anni), Cosimo Bevilacqua (21 anni) e Leonardo Bevilacqua (40 anni). Grazie ai numerosi controlli effettuati dai poliziotti, nel corso delle settimane successive, però, è emerso che i tre dalla notifica del provvedimento non avevano lasciato la Calabria e continuavano a risiedere nelle loro abitazioni. Per questo motivo l'autorità giudiziaria ha deciso di richiedere l’aggravamento delle misure che è stato accordato dal Gip presso il Tribunale di Crotone, il quale ha disposto per i tre gli arresti domiciliari, notificati immediatamente agli indagati.