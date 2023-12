Progetto di mobilità sostenibile, Babbo Natale in bici a Crotone per un Futuro

CROTONE - In una festa di colori e allegria, le strade di Crotone risplendono quest’anno di uno spirito natalizio rinnovato e sostenibile, grazie all’innovativa iniziativa del progetto SMOB (Solidarity Mobility), finanziato da Fondazione con il Sud. Rompendo con la tradizione, Babbo Natale e i suoi aiutanti hanno scambiato la slitta per le biciclette, creando un corteo vivace e multicolore che ha portato gioia e auguri ai cittadini, con un obiettivo chiaro: sensibilizzare sull’uso della bicicletta e incoraggiare uno stile di vita eco-sostenibile.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi “Babbo Natale” in sella a biciclette, trasformando le strade in una festa per gli occhi e inviando un messaggio ambientale forte e chiaro. “La mobilità in bicicletta è un’opzione praticabile tutto l’anno nelle nostre città - afferma Fabio Pisciuneri, presidente dell’associazione Giovani Responsabili, a capo del progetto -. Questo non solo favorisce la salute, ma porta anche a un significativo risparmio economico e alla riduzione delle emissioni di CO2". Questa celebrazione unica ha visto la partecipazione di persone di diverse etnie, tutte vestite con l’abbigliamento tradizionale di Babbo Natale, dimostrando l’inclusività e l’universalità del messaggio ambientale. “Miriamo a raggiungere due obiettivi - spiega Loris Rossetto, presidente dell’associazione Amici del Tedesco, partner di SMOB -. Oltre a promuovere l’uso della bicicletta, desideriamo celebrare la diversità culturale della nostra comunità.”

I partecipanti, indossando i tradizionali costumi rossi e bianchi di Babbo Natale, hanno percorso varie strade, fermandosi in luoghi chiave per interagire con i cittadini, distribuendo auguri natalizi. L’accoglienza della comunità è stata eccezionalmente positiva, con molti residenti che hanno mostrato interesse a partecipare a future iniziative simili. Questo evento natalizio del progetto SMOB è un esempio lampante di come le tradizioni possano essere reinventate in maniera moderna e sostenibile. Con Babbo Natale in bicicletta, Crotone si posiziona come un modello di come lo spirito del Natale possa essere celebrato in armonia con la cura per il nostro pianeta, unendo festività e responsabilità ambientale in un messaggio di speranza e cambiamento.