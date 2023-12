'Natale di pace', la recita realizzata dagli studenti dell'Istituto comprensivo 'Alcmeone'

"Natale di pace", questo il titolo della recita realizzata dagli studenti dell'Istituto comprensivo Alcmeone di Crotone. Una recita improntata sulla pace, con i bambini che in questo periodo hanno appreso notizie di guerra, hanno visto scene di violenza e distruzione. Ma nonostante questo, Natale significa pace, con i piccoli studenti che hanno indossato i colori della bandiera della pace. I diversi colori fanno riferimento alla diversita' e alla ricchezza del genere umano che si uniscono in una fratellanza di popoli."Fa' di me uno strumento della tua pace. Si spenga il fuoco della guerra": cosi il piccolo Samuele ha recitato la preghiera nei panni di S.Francesco d' Assisi. Insieme a lui altri bimbi hanno vestito i panni di Kennedy, Gandhi, M.L. King, Nelson Mandela, Mohammed Ali', Madre. Teresa di Calcutta. Tanti momenti di commozione e anche di apprezzamento da parte dei partecipantri e presenti, i quali hanno osservato e applaudito il lavoro realizzato insieme alle insegnanti Antonella Adamo, Paola Guerrini, Gianfranca Gerace.